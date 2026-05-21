Crianças francesas tiveram alta do hospital e foram entregues a família de acolhimento. Pai a caminho de Portugal

As duas crianças francesas de três e cinco anos abandonadas em Alcácer do Sal já tiveram alta clínica, avança a SIC.Os dois irmãos têm uma família de acolhimento provisória para o caso de vir a ser necessário, enquanto decorrem os procedimentos.Entretanto, a estação avança que o pai dos rapazes está a caminho de Portugal e será sujeito a uma avaliação para se averiguar se tem condições para ficar com os filhos..Detidos mãe e padrasto de irmãos franceses abandonados em Alcácer do Sal. França pede regresso das crianças.A GNR deteve esta quinta-feira, 21 de maio, em Fátima o homem de 55 anos e a mulher de 41 suspeitos de violência doméstica e abandono das duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal, revelou a força de segurança.Em comunicado, a GNR anunciou que os dois suspeitos foram localizados e detidos em Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, por militares do posto territorial daquela cidade, “em consequência do trabalho de pesquisa e proatividade policial desenvolvido”.Na terça-feira, por volta das 19:00, os dois irmãos, de nacionalidade francesa, foram encontrados quando se encontravam sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.Segundo a Guarda, após o alerta inicial na terça-feira sobre a presença de duas crianças sozinhas junto à via pública, “os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, onde localizaram os menores, garantindo a sua proteção e segurança”.“Perante a situação de evidente vulnerabilidade, as crianças foram encaminhadas para a casa de um popular”, onde permaneceram e lhes foram prestados os primeiros cuidados, na presença dos militares da Guarda”, acrescentou.A seguir, os menores foram encaminhados para o Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.Ao início da tarde, a Polícia Judiciária chegou a anunciar que o caso tinha passado para a sua alçada, mas o Ministério Público esclareceu posteriormente que “a investigação está a ser dirigida pelo Ministério Público coadjuvado pela GNR”.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Grândola.O caso tem sido noticiado por diversos meios de comunicação social portugueses e franceses. Os dois irmãos foram encontrados por um popular, transportando uma mochila cada um com uma muda de roupa, fruta e uma garrafa de água.De acordo com a estação televisiva CNN, o caso começou ainda em França, quando a mãe raptou os filhos, trazendo-os depois para Portugal, onde entrou por Bragança.“Ao que as autoridades conseguiram perceber, a mãe disse aos dois filhos que iam fazer um jogo e vendou-os. Quando voltaram a abrir os olhos a progenitora já não estava e os irmãos estavam perdidos no meio da Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta”, realçou a CNN.Numa resposta a questões colocadas pela Lusa através de correio eletrónico, a Procuradoria-Geral da República (PGR) indicou que o caso foi comunicado ao Ministério Público, que, na quarta-feira de manhã, “deu entrada, no Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém, com um procedimento judicial urgente”.“Aguarda-se decisão judicial”, pode ainda ler-se na resposta.De acordo com a CNN, as autoridades terão ligado este caso a “um outro desenvolvido em França, onde esta mãe e os filhos eram procurados há 15 dias, depois de terem fugido do país, já depois de a mulher ter deixado para trás um outro filho, este com 16 anos”..PJ assume investigação sobre crianças abandonadas em Alcácer do Sal; França também abre inquérito judicial.Duas crianças encontradas sozinhas em Alcácer do Sal. Homem que as encontrou diz que os pais "puseram-nos na floresta a jogar um jogo"