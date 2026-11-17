O diretor nacional da PSP disse esta terça-feira, 17 de novembro, que o uso da força “é sempre o último recurso” que deve ser “legitimado pela necessidade e proporcionalidade”, defendendo que a ação da polícia “será sempre humanista”.

“A PSP que queremos construir é uma instituição onde o uso da força é sempre o último recurso, legitimado pela necessidade e pela proporcionalidade, e onde o respeito pela dignidade humana é a fronteira intransponível da nossa autoridade. Queremos que cada cidadão, em cada bairro, veja no polícia não apenas um garante da ordem, mas um guardião dos seus direitos fundamentais”, disse o superintendente-chefe Pedro Moura na cerimónia que assinalou os 159 anos do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Pedro Moura afirmou que o Cometlis viveu nos últimos anos “momentos de profunda provação”, tendo a PSP conseguido enfrentar “episódios mediáticos complexos, situações que testaram a resiliência e que, por momentos, colocaram sob escrutínio” a relação que a polícia tem com as comunidades.

“Não ignoramos esses momentos, nem os escondemos sob o manto do silêncio institucional. Uma organização que aspira à excelência não teme o espelho da autocrítica. Mas a nossa resposta a esses desafios não é o recuo. É a afirmação inequívoca dos nossos valores”, sustentou Pedro Moura, que está no cargo há pouca mais de um mês.

Dando conta da “estratégia transformadora” 2027/2030 que a PSP está a desenhar, o responsável salientou que no Comando Metropolitano de Lisboa “ganha a sua expressão máxima” o conceito de querer transformar a PSP numa “polícia de todos”.

“Lisboa é multicultural, cosmopolita e diversa. Ser a polícia de todos significa proteger o turista, o residente, o migrante e o sem-abrigo com o mesmo rigor e a mesma humanidade. A nossa legitimidade vem da confiança de todos, sem exceção”, salientou.

Na cerimónia, o ministro da Administração Interna afirmou que a PSP “é uma das instituições mais escrutinadas do Estado”, acrescentando que os “poderes que a lei lhe confere exigem que a sua atuação possa ser examinada e que eventuais comportamentos sejam apurados pelas entidades competentes”.

“Esse escrutínio faz parte da confiança com que os cidadãos têm de depositar na Polícia de Segurança Pública. Quem me conhece sabe que não admito comportamentos desviantes e sabe também que estarei sempre ao lado dos polícias que cumprem a lei e que a fazem cumprir”, frisou Luís Neves.

O ministro sustentou também que a população pode contar com a PSP nos momentos mais críticos e pode contar com a polícia quando “é preciso intervir para fazer cumprir a lei”.

“A autoridade policial merece respeito e exerce com a firmeza, a serenidade e a proporcionalidade que cada situação exige”, salientou.

Na cerimónia, o ministro aproveitou para anunciar o novo comandante do Cometlis que vai ser Carlos Resende da Silva, que vai substituir Luís Elias, atualmente na nova equipa da direção nacional da PSP.

O Cometlis é o maior comando da PSP do país e serve nove municípios na área de Lisboa.