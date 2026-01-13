Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

"Ódio online mata offline" é a nova campanha da PJ contra radicalização

Evento encerra as comemorações do aniversário de 80 anos da Polícia Judiciária, que realizou 13 conferências nos últimos meses.
Amanda Lima
"Ódio online mata offline". Este é o nome da mais nova campanha da Polícia Judiciária (PJ), lançada esta terça-feira, 13 de janeiro. A iniciativa é dirigida especialmente aos jovens e crianças, para que não sejam vítimas de grupos extremistas. "Encontro-me profundamente preocupado com o tema", disse Luís Neves, diretor nacional da PJ ao anunciar a campanha.

Como o DN havia antecipado, o objetivo é “alertar as crianças e jovens, bem como os pais e educadores, para certas realidades que existem online e os riscos daí decorrentes, também no mundo físico”, nas palavras de Patrícia Silveira, diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ.

Na avaliação da PJ, o ódio está na base deste recrutamento, com a exploração de sentimentos de crianças e jovens. "Os conteúdos de ódio online entre jovens não surgem do nada. Eles costumam ser resultado de uma acumulação de fatores sociais, psicológicos, tecnológicos e culturais", explicou o diretor nacional, no discurso de abertura.

"A juventude é uma fase de formação de identidade. Grupos online que promovem ódio muitas vezes oferecem uma sensação de pertença, uma validação emocional a cada um destes membros, respostas simples para frustrações complexas", alertou. Depois, sublinhou o papel das redes sociais. "Há a influência de algoritmos e redes sociais. As plataformas tendem a promover conteúdos polarizadores, geram maior capacidade de recrutamento, criam bolhas ideológicas e a normalização dos discursos extremos em permanente repetição e reiteração", complementou.

Ainda sobre o mundo digital, ressaltou que "o ambiente digital reduz o medo da punição e a empatia com o outro" e que "com o tempo, o ódio parece até normal ou aceitável". "Falamos sempre do outro, dos outros, vistos muitas vezes, demasiadas vezes, como um inimigo ou um alvo a bater. O jovem pode dizer online o que nunca diria cara a cara", ressalta.

Falta também literacia digital. "Muitos jovens, e infelizmente não só jovens, mas é deles com os quais falamos aqui, não destinem a opinião de discurso de ódio. Não reconhecem manipulação ou desinformação, esta última sempre alicerçada nas fake news e não compreendem as consequências reais do que publicam", vinca.

Por fim, elencou as "frustrações sociais e económicas" como um fator que leva à radicalização. "São assentes na desigualdade, no desemprego, no racismo, no machismo que está de regresso", alertou. Sobre isso, Neves deixou um alerta aos homens. "Nós todos temos que estar muito atentos a isso, sobretudo a nós homens. Não é admissível aceitar ou permitir, por mais leve que seja, dicurso em que a mulher seja vista num momento de inferioridade", afirmou o diretor nacional.

"Ninguém nasce a odiar"

Foi com palavras de Nelson Mandela que a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, começou a intervenção no lançamento da campanha. "Nelson Mandela recordava-nos, 'ninguém nasce a odiar outra pessoa pela cor da sua pele, o seu passado ou religião. As pessoas aprendem a odiar'. E o ódio, bem como a radicalização, são caminhos para a violência. Esta aprendizagem, este caminho de amor pelo ódio, acontece na maioria dos casos on-line", começou por dizer.

Assim como Luís Neves, a ministra recordou o papel dos algortimos e das redes sociais. "As plataformas online são instrumentos de acesso à informação, mas comandadas por algoritmos que tendencialmente promovem o que é igual, acentuam a polarização e podem também servir de veículo para a normalização do discurso de ódio e para a difusão de conteúdos extremistas, que recrutam, isolam e instrumentalizam os mais vulneráveis", ressaltou. Júdice referiu que "proteger crianças e jovens neste contexto é hoje uma exigência central de qualquer Estado de direito democrático".

O vídeo de apresentação da campanha, apresentado por Patrícia Silveira, Diretora Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNTC). Personalidades públicas, como artistas, influenciadores e jogadores de futebol já aderiram à campanha, com a partilha da mensgaem "Faz game over ao ódio e à violência". A diretora afirmou que todos podem unir-se. "Desafio a todos que se juntem à campanha, partilhando e amplificando conteúdos que serão publicados nas redes sociais da PJ e integrando nas suas próprias atividades", afirmou.

Assista abaixo o vídeo oficial da campanha da PJ.

