"Discurso de ódio: Manual de Apoio e Glossário” é o nome do documento.
"Discurso de ódio: Manual de Apoio e Glossário” é o nome do documento.Foto: Carlos Carneiro /Global Imagens
Sociedade

Ódio online circula cada vez mais por códigos e insinuações. Há um novo manual sobre o tema

Será lançado um manual digital para ajudar a compreender como se manifesta o discurso de ódio online e o impacto nas vítimas. O trabalho foi desenvolvido pelas investigadoras Rita Guerra e Raquel António, do ISCTE, e Paula Carvalho, da Universidade de Aveiro.
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