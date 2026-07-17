Detido suspeito de violação de menor de 12 anos. Crimes terão ocorrido em Sintra e Setúbal

Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal pela suspeita da "prática de vários crimes de violação, agravados", contra uma menor que, na altura dos factos, tinha 12 e 13 anos, foi esta sexta-feira, 17 de julho, anunciado. A vítima, uma adolescente que tem agora 14 anos, "coabitou e conviveu" com o suspeito, desde que este "se radicou em Portugal, no final de 2022", indica a PJ, em comunicado."Os factos verificaram-se em contexto familiar, quando a vítima tinha 12 e 13 anos, primeiramente, durante o período em que ambos coabitaram em casa da vítima, na zona de Sintra, e, posteriormente, na residência do suspeito, em Setúbal, aquando da realização de reuniões e convívios familiares," detalha a polícia de investigação criminal sobre a investigação deste caso, cujo inquérito é titulado pelo DIAP de Setúbal.De acordo com a PJ, o suspeito aproveitava-se "dos momentos em que ficava sozinho com a adolescente" e recorria à "força e superioridade física, a ameaças e a violência", forçando a vítima "a sujeitar-se a diversas práticas sexuais".Com "antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza", as autoridades dão ainda conta que, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva..Rececionista de hotel detido por violação agravada e perseguição de estagiário.Detidos dois jovens suspeitos de violação e gravação de imagens