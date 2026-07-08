Rececionista de hotel detido por violação agravada e perseguição de estagiário

Um homem de 28 anos, rececionista de um hotel, foi detido por suspeitas de violação agravada e perseguição de um jovem de 19 anos, a concluir o estágio profissonal na mesma unidade hoteleira.Os crimes terão ocorrido, segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), nos dia 1 e 2 deste mês."Na ronda noturna às instalações hoteleiras, encontrando-se a vítima sob supervisão do agressor, veio este a conduzi-lo para um local sem cobertura do sistema de videovigilância, onde consumou a violação, por meio de violência física", descereve a PJ nessa nota.No turno seguinte, repetiu-se o crime "apesar da resistência da vítima". "O jovem estagiário terá então decidido pedir ajuda a uma pessoa da sua confiança", indica esta força policial.O hotel terá então transferido o estagiário para outra unidade hoteleira. Mesmo assim, segundo a PJ, "o suspeito persistiu na procura da vítima, nesse local, além de tentar contactá-lo insistentemente, por telemóvel, causando-lhe medo e inquietação"."Após realização das diligências investigatórias urgentes, nomeadamente no local do crime, e atento os perigos de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa", a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ procedeu à detenção fora de flagrante delito do agressor, anuncia a PJ, revelando que o suspeito, um cidadão estrangeiro, irá ainda ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação. .Detidos dois jovens suspeitos de violação e gravação de imagens