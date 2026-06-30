Detidos dois jovens suspeitos de violação e gravação de imagens
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Detidos dois jovens suspeitos de violação e gravação de imagens

O alegado crime ocorreu em dezembro do ano passado depois de uma festa de aniversário na casa onde morava a vítima.
Sofia Fonseca
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Dois jovens, com 18 e 19 anos, foram detidos em Portimão pela Polícia Judiciária (PJ), suspeitos dos crimes de violação consumada e tentada de uma mulher de 24 e de terem registado esse momento em fotografias e vídeos.

Os factos ocorreram a 14 de dezembro do ano passado, numa habitação partilhada depois de uma festa de aniversário. A vítima, residente na habitação, estava já deitada quando os dois suspeitos, convidados para a festa de anos de um outro morador da casa, terão entrado no seu quarto tendo, segundo um comunicado da PJ, "um deles consumado a violação, enquanto o outro filmava o ato sexual”. “Invertidos os papéis, o que filmava tentou violar a mulher, não o tendo conseguido, porquanto, a mesma, num ato desesperado, conseguiu afastá-lo, vindo os suspeitos a abandonar a residência”, descreve a força policial, dizendo que a vítima estava “sozinha e sem possibilidade de contacto com as demais pessoas que se encontravam na habitação”.

A investigação, que começou nesse mesmo dia, permitiu a recolha de elementos probarórios “relevantes”, “fortemente indiciadores dos crimes praticados”, o que culminou com a detenção dos suspeitos e na apreensão do telemóvel usado para a gravação e recolha de imagens ilicítas.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

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