Detidos dois jovens suspeitos de violação e gravação de imagens

Dois jovens, com 18 e 19 anos, foram detidos em Portimão pela Polícia Judiciária (PJ), suspeitos dos crimes de violação consumada e tentada de uma mulher de 24 e de terem registado esse momento em fotografias e vídeos.Os factos ocorreram a 14 de dezembro do ano passado, numa habitação partilhada depois de uma festa de aniversário. A vítima, residente na habitação, estava já deitada quando os dois suspeitos, convidados para a festa de anos de um outro morador da casa, terão entrado no seu quarto tendo, segundo um comunicado da PJ, "um deles consumado a violação, enquanto o outro filmava o ato sexual”. “Invertidos os papéis, o que filmava tentou violar a mulher, não o tendo conseguido, porquanto, a mesma, num ato desesperado, conseguiu afastá-lo, vindo os suspeitos a abandonar a residência”, descreve a força policial, dizendo que a vítima estava “sozinha e sem possibilidade de contacto com as demais pessoas que se encontravam na habitação”.A investigação, que começou nesse mesmo dia, permitiu a recolha de elementos probarórios “relevantes”, “fortemente indiciadores dos crimes praticados”, o que culminou com a detenção dos suspeitos e na apreensão do telemóvel usado para a gravação e recolha de imagens ilicítas.Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas..Detido estudante universitário por suspeita de violação após festa académica na Covilhã.Jovem de 22 anos denuncia violação durante Queima das Fitas no Porto