Detido estudante universitário por suspeita de violação após festa académica na Covilhã
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Detido estudante universitário por suspeita de violação após festa académica na Covilhã

Suspeito aproveitou-se do "estado da vítima" e, através da força física, entrou no quarto da estudante universitária, onde terá consumado o ato de violação.
Susete Henriques
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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve na segunda-feira, 18 de maio, na Covilhã, um estudante universitário, de 23 anos, pela "presumível autoria de um crime de violação". A vítima é uma jovem de 22 anos, também ela estudante do Ensino Superior.

A detenção, no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP de Castelo Branco, é o resultado da investigação desencadeada a 28 de março, após a queixa da jovem à PSP da Covilhã.

De acordo com a PJ, "agressor e a vítima conheciam-se do meio universitário" e tudo terá acontecido após uma festa académica, conhecida pela “Festa das Tasquinhas”.

"O suspeito, aproveitando-se do estado da vítima, acompanhou-a à residência estudantil, introduzindo-se no interior do seu quarto, através da força física, consumando da mesma forma o ato de violação", refere a Judiciária, em comunicado enviado às redações.

O detido vai ser presente esta terça-feira (19 de maio) a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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