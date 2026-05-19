Detido estudante universitário por suspeita de violação após festa académica na Covilhã

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve na segunda-feira, 18 de maio, na Covilhã, um estudante universitário, de 23 anos, pela "presumível autoria de um crime de violação". A vítima é uma jovem de 22 anos, também ela estudante do Ensino Superior.A detenção, no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP de Castelo Branco, é o resultado da investigação desencadeada a 28 de março, após a queixa da jovem à PSP da Covilhã. De acordo com a PJ, "agressor e a vítima conheciam-se do meio universitário" e tudo terá acontecido após uma festa académica, conhecida pela “Festa das Tasquinhas”."O suspeito, aproveitando-se do estado da vítima, acompanhou-a à residência estudantil, introduzindo-se no interior do seu quarto, através da força física, consumando da mesma forma o ato de violação", refere a Judiciária, em comunicado enviado às redações.O detido vai ser presente esta terça-feira (19 de maio) a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. .Jovem de 22 anos denuncia violação durante Queima das Fitas no Porto