Detido professor do ensino básico "fortemente indiciado" por abuso sexual de crianças numa escola no Funchal

Um professor do ensino básico, de 33 anos, foi detido por estar "fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de crianças", que terá ocorrido numa escola no Funchal, Madeira, informou esta terça-feira, 21 de julho, a Polícia Judiciária (PJ).A detenção ocorreu na segunda-feira (20) através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira e resulta de uma investigação "que teve origem numa denúncia efetuada ao piquete da PJ na Madeira, no passado mês de fevereiro". No âmbito do inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal, foram desencadeadas diligências das autoridades que permitiram a recolha de elementos de prova "suficientes para a emissão de mandado de detenção".Após a detenção do suspeito e da emissão de mandados de busca e apreensão, "foram ainda recolhidos demais elementos probatórios que adicionalmente corroboram as suspeitas da prática do crime em causa", explica a PJ em comunicado.O professor será ainda esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial do Funchal, para aplicação de medidas de coação..Professor é detido por abuso sexual em Santa Maria da Feira.Professor de música de colégio de Sintra detido por abuso sexual de crianças