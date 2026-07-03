Professor de música de colégio de Sintra detido por abuso sexual de crianças

Um homem de 56 anos, professor de música e fotógrafo num colédio em Sintra, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual de crianças, em ambiente escolar, sobre uma menina de 11 anos.O suspeito, que ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Sintra, já tinha antecedentes policiais por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, cometidos contra outras crianças, num externato em Lisboa, segundo avança a PJ em comunicado."Em período letivo e sob pretexto de fotografar uma aluna, terá combinado encontrarem-se numa sala de atividades extracurriculares, no passado mês de maio, onde cometeria atos sexuais de relevo contra a vontade da menor", descreve a PJ, acrescentando que o professor trabalhava neste colégio de Sintra há 13 anos. A menor denunciou a situação à direção de turma e a direção do colégoo decidiu suspender o suspeito do exercício de funções e comuncou o sucedido à mãe da menor, a qual se deslocou ao piquete da PJ para fazer uma denúncia.No decurso da investigação, "foram recolhidos fortes indícios do cometimento do crime pelo suspeito".