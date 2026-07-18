Professor é detido por abuso sexual em Santa Maria da Feira

Mais um caso de abuso sexual de profissional que trabalha com crianças foi registado pela Polícia Judiciária (PJ). Um professor de 45 anos anos foi detido por suspeita de "crimes de abuso sexual de menores dependentes, aliciamento de menores para fins sexuais e de pornografia de menores". O anúncio foi realizado pela PJ em comunicado este sábado, 18 de julho.De acordo com a PJ, as vítimas foram três crianças. A investigação teve início após denúncia efetuada, por um agrupamento escolar, na sequência de um processo disciplinar instaurado a um docente. Esto processo ocorreu "após conhecimento da existência de um vídeo em que o suspeito se encontrava em práticas sexuais explícitas com um jovem".Durante as investigações, os agentes apuraram que o suspeito "aliciou os alunos à prática de atos sexuais consigo, bem como, ao envio de imagens de teor pornográfico, a troco de pagamentos em dinheiro". Os crimes terão acontecido no ano letivo de 2024/2025. "Na sequência da investigação desenvolvida e dos elementos probatórios recolhidos, fortemente indiciadores das condutas ilícitas, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito", detalha a PJ. O professor foi detido na sexta-feira, 17 de julho.Mais informa a Judiciária que o professor não possui antecedentes criminais e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação. O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Santa Maria da Feira.amanda.lima@dn.pt.Professor de música de colégio de Sintra detido por abuso sexual de crianças.Algarve. Detido treinador por suspeita de abuso sexual de criança de 12 anos