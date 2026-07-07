Algarve. Detido treinador por suspeita de abuso sexual de criança de 12 anos

Um treinador de 29 anos foi detido em Vila Real de Santo António, no Algarve, pela suspeita "da prática de crimes de abuso sexual de crianças". A vítima é uma criança 12 anos, informa esta terça-feira, 07 de julho. a Polícia Judiciária (PJ). A detenção ocorreu na segunda-feira, 06 de julho.De acordo com a polícia de investigação criminal, "os factos ocorreram em contexto de educação desportiva, orientada pelo suspeito, que se aproveitou do ascendente e confiança que detinha, através da partilha eletrónica de imagens e vídeos de exibição (do próprio agressor) em atos sexuais". A PJ afirma ainda, em comunicado, ter sido "possível identificar outras vítimas" do suspeito.No decorrer das diligências foram recolhidos "sólidos elementos de prova que sustentaram a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito". O inquérito é titulado pelo DIAP de Vila Real de Santo António,Durante a busca domiciliária, os inspetores da PJ apreenderam "importantes elementos probatórios, suspeitando-se existirem outras crianças vítimas dos atos praticados pelo suspeito, que se aproveitou do seu ascendente enquanto treinador". O treinador vai agora ser presente à autoridade judiciária competente, para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.Esta é a segunda detenção recente de profissionais inseridos em contexto de contacto com crianças. Na semana passada, a PJ deteve um professor de música num colégio em Sintra, detido pelo crime de abuso sexual de menores..Professor de música de colégio de Sintra detido por abuso sexual de crianças.Babysitter detido por abuso sexual de crianças em Portimão