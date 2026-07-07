Segundo a PJ, foi "possível identificar outras vítimas" do suspeito.
Segundo a PJ, foi "possível identificar outras vítimas" do suspeito.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Algarve. Detido treinador por suspeita de abuso sexual de criança de 12 anos

Suspeita-se que existam outras crianças "vítimas dos atos praticados pelo suspeito", segundo a Polícia Judiciária.
Susete Henriques
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Um treinador de 29 anos foi detido em Vila Real de Santo António, no Algarve, pela suspeita "da prática de crimes de abuso sexual de crianças". A vítima é uma criança 12 anos, informa esta terça-feira, 07 de julho. a Polícia Judiciária (PJ). A detenção ocorreu na segunda-feira, 06 de julho.

De acordo com a polícia de investigação criminal, "os factos ocorreram em contexto de educação desportiva, orientada pelo suspeito, que se aproveitou do ascendente e confiança que detinha, através da partilha eletrónica de imagens e vídeos de exibição (do próprio agressor) em atos sexuais". A PJ afirma ainda, em comunicado, ter sido "possível identificar outras vítimas" do suspeito.

No decorrer das diligências foram recolhidos "sólidos elementos de prova que sustentaram a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito". O inquérito é titulado pelo DIAP de Vila Real de Santo António,

Durante a busca domiciliária, os inspetores da PJ apreenderam "importantes elementos probatórios, suspeitando-se existirem outras crianças vítimas dos atos praticados pelo suspeito, que se aproveitou do seu ascendente enquanto treinador". O treinador vai agora ser presente à autoridade judiciária competente, para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Esta é a segunda detenção recente de profissionais inseridos em contexto de contacto com crianças. Na semana passada, a PJ deteve um professor de música num colégio em Sintra, detido pelo crime de abuso sexual de menores.

Segundo a PJ, foi "possível identificar outras vítimas" do suspeito.
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