Babysitter detido por abuso sexual de crianças em Portimão

A Polícia Judiciária deteve, em Portimão, um jovem por suspeitas de abuso sexual de duas crianças de que era babysitter.“Os abusos eram praticados quando os pais se ausentavam, ocorrendo no quarto das crianças, sendo as agressões sexuais gravadas através do telemóvel do suspeito”, diz a PJ no comunicado em que dá conta desta detenção.Segundo a PJ, o detido, de 19 anos, conquistou a confiança dos pais das crianças e começou a desempenhar as funções de babysitter a tempo inteiro, em regime de coabitação com as duas crianças, de 7 e 8 anos.É suspeito de 20 crimes de abuso sexual de crianças, praticados entre maio e o dia 24 de junho. “Para convencer as crianças, o suspeito dava-lhes doces e deixava-os jogar videojogos além do tempo estabelecido pelos pais, comprando assim o silêncio das vítimas”, diz a PJ, que iniciou a investigação na segunda-feira, 29 de junho, após denúncia de um dos progenitores. O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação..Detidos dois jovens suspeitos de violação e gravação de imagens