Detido enfermeiro suspeito de abuso sexual de mulher internada
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Detido enfermeiro suspeito de abuso sexual de mulher internada

Segundo a PJ, os abusos terão ocorrido após intervenção cirúrgica. A vítima estava na sala de recobro, "ainda sob o efeito da sedação", quando terá sido "sujeita à prática de atos sexuais de relevo".
Susete Henriques
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Um enfermeiro de 42 anos, "cidadão estrangeiro", foi detido esta quinta-feira, 9 de abril, por "fortes indícios da prática de abuso sexual" de uma mulher que estava internada, após ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica. Os factos terão ocorrido na semana passada, informou esta sexta-feira (10) a PJ.

Os abusos terão ocorrido no dia 2 de abril, quando a mulher, também cidadã estrangeira, estava na sala de recobro, "ainda sob o efeito da sedação, tendo sido sujeita à prática de atos sexuais de relevo, por parte de um enfermeiro da Unidade Hospitalar onde se encontrava internada", explica a PJ em comunicado enviado às redações.

Foi depois de ter alta que a alegada vítima reportou a situação à PSP, que, tendo em conta a natureza do crime, acionou a Judiciária, "dando-se início à investigação através da Secção de Investigação de Crimes Sexuais, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que inquiriu a mulher.

"A partir da descrição física do suspeito, com a colaboração da entidade patronal, foi possível identificá-lo, realizando-se assim as medidas cautelares adequadas", sendo que o enfermeiro acabou por ser constituído arguido, interrogado e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Com o apoio do Laboratório de Polícia Científica da PJ, "foi possível ainda, através da realização de exames comparativos de ADN, detetar vestígios biológicos coincidentes com o perfil de ADN do arguido", adianta a nota da PJ. O suspeito foi então detido fora de flagrante delito.

O enfermeiro será agora presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação, refere ainda a PJ.

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