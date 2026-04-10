Detido enfermeiro suspeito de abuso sexual de mulher internada

Um enfermeiro de 42 anos, "cidadão estrangeiro", foi detido esta quinta-feira, 9 de abril, por "fortes indícios da prática de abuso sexual" de uma mulher que estava internada, após ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica. Os factos terão ocorrido na semana passada, informou esta sexta-feira (10) a PJ. Os abusos terão ocorrido no dia 2 de abril, quando a mulher, também cidadã estrangeira, estava na sala de recobro, "ainda sob o efeito da sedação, tendo sido sujeita à prática de atos sexuais de relevo, por parte de um enfermeiro da Unidade Hospitalar onde se encontrava internada", explica a PJ em comunicado enviado às redações.Foi depois de ter alta que a alegada vítima reportou a situação à PSP, que, tendo em conta a natureza do crime, acionou a Judiciária, "dando-se início à investigação através da Secção de Investigação de Crimes Sexuais, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que inquiriu a mulher."A partir da descrição física do suspeito, com a colaboração da entidade patronal, foi possível identificá-lo, realizando-se assim as medidas cautelares adequadas", sendo que o enfermeiro acabou por ser constituído arguido, interrogado e sujeito a Termo de Identidade e Residência.Com o apoio do Laboratório de Polícia Científica da PJ, "foi possível ainda, através da realização de exames comparativos de ADN, detetar vestígios biológicos coincidentes com o perfil de ADN do arguido", adianta a nota da PJ. O suspeito foi então detido fora de flagrante delito.O enfermeiro será agora presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação, refere ainda a PJ. .Professor de Moral condenado por abusos sexuais é exonerado pelo Ministério da Educação.Igreja Católica paga mais de um milhão de euros por abusos sexuais