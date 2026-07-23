Detida suspeita de tentar entregar ao filho recluso folhas de papel com "potente canabinóide sintético"

Uma mulher de 55 anos foi detida no Estabelecimento Prisional do Porto devido à suspeita de tentar introduzir canabinóides sintéticos na cadeia, através da entrega de duas folhas de papel ao filho, ali recluso, informou esta quinta-feira, 23 de julho, a Polícia Judiciária (PJ).A detenção ocorreu durante a tarde de quarta-feira (22), através da Diretoria do Norte da PJ, com a colaboração da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.Explica a PJ, em comunicado, que, no Estabelecimento Prisional do Porto, foi detetado que os artigos que a mulher pretendia entregar ao filho, ali recluso, "ocultavam duas folhas de papel, aparentemente vulgares, mas num cenário totalmente descontextualizado"."Perante a recorrência de casos semelhantes, associados ao tráfico de substâncias psicotrópicas, a PJ analisou laboratorialmente aqueles papéis, constatando que haviam sido pulverizados com um potente canabinóide sintético, o que motivou a detenção da suspeita", lê-se na nota.A mulher acabou detida por "presumível autoria de um crime de tráfico de estupefacientes, na sua forma agravada", refere a polícia de investigação criminal, dando conta que a detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.Perante este caso, a PJ informa que as substâncias em causa, que pretendem imitar os efeitos da canábis, "têm proliferado em ambiente prisional, tendo grande procura entre a comunidade reclusa com adição a drogas".Nesse sentido, a Judiciária alerta que as substâncias psicotrópicas, "produzidas em laboratórios clandestinos espalhados por vários países, provocam efeitos extremamente nefastos e algo imprevisíveis para a saúde humana, ameaçando seriamente a integridade física e psíquica dos consumidores"..Um detido na posse de grandes quantidades de droga, entre as quais uma substância sintética altamente tóxica .Estrangeiro de 22 anos detido no Aeroporto de Lisboa com vários quilos de droga destinados a festival.Porto. Três agentes da PSP condenados por falsear autos e desviar droga apreendida