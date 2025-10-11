Um detido na posse de grandes quantidades de droga, entre as quais uma substância sintética altamente tóxica

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tráfico de drogas, entre as quais uma nova substância sintética "altamente tóxica" e associada a várias mortes por overdose no espaço europeu.O suspeito, de 37 anos e nacionalidade estrangeira, ficou em prisão preventiva.A detenção aconteceu no quadro de uma investigação desenvolvida há mais de um ano, no decurso da qual foi pela primeira vez identificado em Portugal e na Europa o N-Desetil Isotonitazeno, que é, de acordo com a PJ, um opiáceo sintético da família química dos nitazenos muitíssimo mais potente que a heroína e que o próprio Fentanil, caraterizado por ser altamente tóxico e estar associado a diversas mortes por overdose em espaço europeu.Na posse do suspeito, as autoridades encontraram "quantidades consideráveis de vários tipos de estupefacientes e de novas substâncias psicoativas", nomeadamente o N-Desetil Isotonitazeno, Metanfetamina, MDMA e Ketamina.A investigação prossegue.