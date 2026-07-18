Estrangeiro de 22 anos detido no Aeroporto de Lisboa com vários quilos de droga destinados a festival

Um estrangeiro de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no Aeroporto de Lisboa. O suspeito transportava vários quilos de drogas sintéticas, informou a PJ, em comunicado divulgado na manhã deste sábado, 18 de julho. Segundo as autoridades, os estupefacientes destinavam-se a ser vendidos num festival de música.A detenção foi realizada no âmbito de uma investigação em curso. "A detenção ocorreu no quadro de uma investigação em curso e que visa a prevenção e repressão da introdução, trânsito e saída de produtos estupefacientes de e em território nacional", refere a PJ.Foram apreendidos 250 gramas de MDMA, "com elevado grau de pureza". De acordo com a PJ, caso a droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, corresponderia a, pelo menos, 2.416 doses individuais. Na posse do suspeito estavam ainda 989 comprimidos de MDMA.Outra das substâncias apreendidas foi 900 gramas de N-etilpentedrona (NEP). "Esta droga é conhecida como sendo potenciadora de paranoia severa, agitação, insónia prolongada, aumento extremo do ritmo cardíaco e temperatura corporal, podendo ser fatal, estando associada a vários episódios de violência grave", acrescentam as autoridades.Foram ainda apreendidos 2,5 quilos de cetamina. Todas as substâncias estavam na bagagem do passageiro, que será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. As investigações prosseguem a cargo da PJ, num inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa..PSP deteve no aeroporto de Lisboa homem que transportava mais de dois quilos de droga nas pernas.PSP detém no Aeroporto de Lisboa estrangeiro com quase 1,2 quilos de cocaína no organismo