Descarrilamento do elevador da Glória. Buscas da PJ visam Carris e empresa de manutenção

A Polícia Judiciária tem em curso esta sexta-feira, 29 de maio, uma operação relacionada com o descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que provocou a morte de 16 pessoas em setembro de 2025, avança a CNN Portugal.Segundo adianta esta estação de televisão, estão a decorrer buscas para recolha de indícios e que visam responsáveis da Carris e da empresa Main, que fazia a manutenção do ascensor, não sendo expetável que decorram detenções.No terreno estarão cerca de 30 inspetores, estando a decorrer 10 buscas domiciliárias, de acordo com a CNN Portugal.Recorde-se que relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) sobre descarrilamento e subsequente colisão das cabinas do ascensor da Glória, divulgado a 20 de outubro, apontou para falsas tarefas de manutenção e de inspeção, da responsabilidade da Carris.O relatório dizia ainda que o cabo que unia as duas cabinas do Elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.A investigação sublinhava que “a zona onde o cabo rompeu não era passível de inspeção visual sem desmontagem do destorcedor do trambolho superior [zona de fixação do cabo]”.O descarrilamento do elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, ocorreu no dia 3 setembro de 2025 e provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.(Em atualização).Meio ano depois, vítimas do Elevador da Glória aguardam conclusão dos processos indemnizatórios.GPIAAF: Cabo irregular do elevador da Glória era usado desde 2022 e não "há cerca de seis anos”