A maior parte dos contribuintes estrangeiros trabalham em atividades de restauração e alojamento: em abril eram mais de 128 mil.
A maior parte dos contribuintes estrangeiros trabalham em atividades de restauração e alojamento: em abril eram mais de 128 mil.Pedro Correia/Global Imagens
Sociedade

Contribuições de estrangeiros para a Segurança Social aceleram 161 milhões de euros

Valor dos descontos destes cidadãos continua a superar os registos do ano passado. Já a quantidade dos que recebem algum tipo de prestação social tem vindo a baixar.
Pedro Sequeira
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