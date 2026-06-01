O documento “Estimativas da População Residente por Nacionalidade” vai dar a conhecer quantos estrangeiros vivem em Portugal.
O documento “Estimativas da População Residente por Nacionalidade” vai dar a conhecer quantos estrangeiros vivem em Portugal.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

INE atualiza estatísticas dia 22 após polémica sobre número de imigrantes em Portugal

INE chegou a divulgar que iria antecipar o anúncio dos dados, mas disse ao DN que tal não será possível. Data confirmada é 22 de junho e ficar-se-á a saber quantas pessoas residem no país.
Amanda Lima
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