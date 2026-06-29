Sebastião Bugalho garantiu esta quinta-feira que “aquilo que aconteceu na primeira metade desta década nunca mais ocorrerá em Portugal”, referindo-se à imigração.
Sebastião Bugalho garantiu esta quinta-feira que “aquilo que aconteceu na primeira metade desta década nunca mais ocorrerá em Portugal”, referindo-se à imigração. Foto: Leonardo Negrão
Política

PSD promete ouvir na AR antigos ministros do PS sobre imigrantes

Enquanto o recente porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, responsabiliza as políticas do PS pelos dados do INE que mostram um crescimento da população, à conta da imigração, André Ventura coloca PSD e PS no mesmo saco, por aprovarem o Pacto para as Migrações e Asilo.
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