A CGTP promove esta terça-feira, 24 de novembro, dia em que será feita a votação final da proposta do Orçamento do Estado para 2027, uma manifestação em frente à Assembleia da República para exigir melhores salários, pensões e serviços públicos e para se mostrar contra o aumento do custo de vida.

Sob o mote "Por um Orçamento de Estado que responda às necessidades dos trabalhadores e dos reformados", a iniciativa da central sindical acontece pelas 10h30 e contará com intervenções setoriais e do secretário-geral Tiago Oliveira.

Este protesto acontece depois da manifestação de sábado passado, em que, apesar do mau tempo, a central sindical conseguiu mobilizar milhares de trabalhadores, a qual sucedeu a uma greve da administração pública na sexta-feira para reivindicar melhores salários e pensões, assim como o direito à saúde, habitação, educação e Segurança Social.

Protestos que tiveram como objetivo fazer de novembro “um grande mês de ação e de luta". "A luta tem que continuar em crescendo", disse o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, quando anunciou estas iniciativas.

À mesma hora que a CGTP estiver frente à Assembleia da República, estarão lá também as estruturas sindicais que marcaram greve para esta terça-feira, nomeadamente o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P), o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU), o Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, Armazéns e Serviços de Portugal (STGSSP) e pelo Movimento sindical MUDAR bancários. Também os manifestantes da Acampada de Lisboa estão em frente ao parlamento.