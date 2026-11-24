O Orçamento do Estado para 2027, "mais uma vez", "não responde às necessidades de quem trabalha e continua a favorecer os grandes interesses económicos", considera, por exemplo, o S.TO.P. "Enquanto o custo de vida não para de aumentar, os salários continuam a perder poder de compra!", sublinha.

De acordo com a estrutura sindical, "milhares de trabalhadores recebem salários próximos dos 1000 euros e enfrentam dificuldades crescentes para pagar a alimentação, a habitação e outras despesas essenciais".

"Ao mesmo tempo, este Orçamento não dá as respostas necessárias aos problemas dos serviços públicos, nomeadamente na Educação, Saúde e Habitação, enquanto reserva verbas cada vez maiores para o armamento e mantém benefícios fiscais para os grandes grupos económicos", lamenta. "Não podemos aceitar que sejam sempre os mesmos a pagar a fatura!", declara o S.TO.P.

Para o Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, Armazéns e Serviços de Portugal (STGSSP), o OE2027 "limita a ambição do investimento público, não responde à dimensão das necessidades dos serviços públicos e do Estado Social e continua a abrir espaço à intervenção dos interesses privados em áreas fundamentais da vida coletiva".

O STGSSP exige "salários dignos e a recuperação do poder de compra", assim como "horários justos e respeito pelo direito ao descanso", "melhores condições de trabalho e vínculos estáveis, valorização das carreiras e da contratação coletiva, pensões dignas e uma Segurança Social pública e solidária". "Exigimos serviços públicos de qualidade, habitação acessível e uma política que coloque os recursos do país ao serviço das necessidades da população", lê-se ainda no comunicado, divulgado no site da estrutura sindical.

Além desta greve intersetorial e do protesto a ela associada, também a CGTP agendou uma concentração junto à Assembleia da República para o dia da votação final do Orçamento do Estado, defendendo que a proposta orçamental não assegura ganhos reais de rendimento para os trabalhadores nem responde aos problemas da saúde, educação e habitação.