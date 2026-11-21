A Acampada de Lisboa votou hoje, 21 de novembro, em assembleia popular, a permanência das tendas até terça-feira em frente à Assembleia da República, embora não seja uma decisão definitiva e esteja ainda a ser ponderado o local exato.

“Houve apenas uma votação nesta Assembleia Popular e foi no sentido de acampar junto à Assembleia da República, ficando por definir ainda o local exato onde decorará essa acampada”, explicou o porta-voz do movimento Bruno Cancelinha à Lusa.