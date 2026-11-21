Acampada decide que tendas ficam em frente à Assembleia da República
A Acampada de Lisboa votou hoje, 21 de novembro, em assembleia popular, a permanência das tendas até terça-feira em frente à Assembleia da República, embora não seja uma decisão definitiva e esteja ainda a ser ponderado o local exato.
“Houve apenas uma votação nesta Assembleia Popular e foi no sentido de acampar junto à Assembleia da República, ficando por definir ainda o local exato onde decorará essa acampada”, explicou o porta-voz do movimento Bruno Cancelinha à Lusa.
Um dos possíveis locais seria o Jardim São Bento, ao lado da Assembleia da República, acrescentou. O objetivo é que as tendas fiquem instaladas até à votação final no parlamento do Orçamento do Estado para 2027, agendada para terça-feira, que os manifestantes pretendem que seja chumbado.