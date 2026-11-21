"Mega Acampada". Movimento monta tendas na Assembleia da República e convida Dino d' Santiago a atuar
O movimento da Acampada de Lisboa pela Habitação quer montar uma "mega acampada" junto à Assembleia da República, local para onde o centro do protesto deste sábado, 21 de novembro, se movimentou, embora as tendas não tenham saído da praça dos Restauradores.
Num dia marcado pela manifestação da CGTP "por um novo rumo a Portugal", o movimento juntou-se à manifestação com percurso entre a Praça Duque de Saldanha e a dos Restauradores. Dessa praça, onde as tendas estão montadas desde a semana passada, os manifestantes partiram para o Parlamento, onde chegaram ao final da tarde.
Em dias em que o protesto vira uma manifestação especial, os acampados convidam artistas, tendo já contado com atuações de vários músicos incluindo nomes como Ana Moura, Carolina Deslandes, Valete, B Fachada e Luís Severo.
Esta tarde, depois das atuações da Orquestra d'Acampada e do grupo Primavera de Coros, o destaque vai para a música da diáspora cabo-verdiana em Portugal. Dino d'Santiago e a dupla de irmãs Yeri & Yeni vão atuar junto da Assembleia da República, antes da Assembleia Popular que pretende montar as tendas junto da Assembleia.