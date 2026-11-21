O movimento da Acampada de Lisboa pela Habitação quer montar uma "mega acampada" junto à Assembleia da República, local para onde o centro do protesto deste sábado, 21 de novembro, se movimentou, embora as tendas não tenham saído da praça dos Restauradores.

Num dia marcado pela manifestação da CGTP "por um novo rumo a Portugal", o movimento juntou-se à manifestação com percurso entre a Praça Duque de Saldanha e a dos Restauradores. Dessa praça, onde as tendas estão montadas desde a semana passada, os manifestantes partiram para o Parlamento, onde chegaram ao final da tarde.