A manifestação nacional convocada pela CGTP-IN sob o lema "Um novo rumo para Portugal" marchou pelas ruas da capital concentrando-se nos Restauradores. O protesto acontece um dia após a greve da administração pública para reivindicar melhores salários e pensões, assim como o direito à saúde, habitação, educação Segurança Social.

Apesar do mau tempo, a central sindical liderada por Tiago Oliveira conseguiu mobilizar milhares de trabalhadores, também vindos de outras regiões do país. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, também marcou presença.

Aos jornalistas, à margem do protesto, o secretário-geral do PCP, falando sobre o Orçamento do Estado para 2027, disse que se está a assistir a "um grande teatro" e questionou os objetivos de Luís Montenegro. "Parece-me que o Governo entrou aqui numa espiral de chantagem e dramatismo, até parece que ele está à procura de algum pretexto para criar uma situação para a qual disse sempre: não quero. Vamos ver o que é que vai acontecer", afirmou Paulo Raimundo, que considera que o Executivo "pode ter outros objetivos escondidos".

Também o Livre e o Bloco de Esquerda falaram à margem desta manifestação da CGTP. Jorge Pinto, co-porta-voz do Livre, apontou para a falta de capacidade do Governo em "garantir estabilidade para apresentar o Orçamento". "O Governo, se calhar, em vez de estar com este pisca-pisca, agora tenta olhar para a esquerda, agora tenta olhar para a extrema-direita, deveria escolher uma linha, e com essa linha ter uma política mais coerente que garantisse estabilidade ao país", criticou Jorge Pinto.

O coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza, acusa o Governo de procurar "vitimizar-se por as suas más opções não vingarem todas", e considera também que o Governo está uma "coreografia".

"Para lá dos jogos florentinos, para lá da pequena política que é esta aflição permanente do Governo, esta efervescência permanente do Governo, a dizer 'acudam-me senão eu vou-me a eles', tudo isso faz parte de uma cosmética, de uma coreografia que não tem nenhuma correspondência à realidade", considerou José Manuel Pureza.

Com Lusa

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