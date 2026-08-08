Cabo da Roca abre para observação do eclipse solar no Atlântico após Palácio da Pena esgotar bilhetes

O Farol do Cabo da Roca vai abrir o seu terreiro ao público para possibilitar a observação do eclipse solar de 12 de agosto, na próxima quarta-feira. É o ponto mais ocidental da Europa Continental, com o Oceano Atlântico como horizonte. O espaço abre às 17h00 e terá disponível um bilhete especial de 5 euros, que inclui óculos de proteção para a observação do Sol, avança em comunicado a Parques de Sintra - Monte da Lua. Sintra disponibiliza ao público outro local para visualizar o fenómeno, depois de esgotarem os bilhetes no Palácio Nacional da Pena.No mesmo comunicado, a Parques de Sintra realça que "no lugar onde a Serra de Sintra, evocada desde tempos remotos como Monte da Lua, encontra o Atlântico, o eclipse acrescentará uma dimensão singular a uma paisagem marcada pelas falésias, pelo oceano e pela presença histórica do farol". "Ao final da tarde, a passagem progressiva da Lua diante do Sol alterará a luz sobre a serra, a costa e o mar, criando novas cores e sombras à medida que o fenómeno se aproxima do seu ponto máximo", prevê.Em Sintra, o eclipse será observado como um eclipse parcial profundo. Terá início por volta das 18h39 e atingirá o seu máximo às 19h36, momento em que cerca de 95% do disco solar estará ocultado pela Lua. O fenómeno terminará aproximadamente às 20h29.A entidade alerta que "os óculos de proteção deverão ser utilizados durante toda a observação direta". Como sublinha, "óculos de sol comuns ou filtros improvisados não oferecem proteção adequada".A visibilidade do eclipse estará dependente das condições meteorológicas. O recentemente inaugurado Centro de Interpretação do Cabo da Roca e a cafetaria estarão igualmente abertos durante o evento..Dos maus presságios às grávidas: os mitos sobre os eclipses explicados pela ciência.DGS diz que crianças pequenas “nunca devem olhar diretamente para o sol”, mesmo com óculos para eclipse.P&R. Eclipse total de 12 de agosto: por que é tão relevante este regresso das trevas a Portugal