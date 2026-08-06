DGS diz que crianças pequenas “nunca devem olhar diretamente para o sol”, mesmo com óculos para eclipse

No dia 12 de agosto de 2026, Portugal vai poder observar um fenómeno raro, o eclipse total do sol, que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra na superfície terrestre que transforma o dia em noite. Está previsto que o eclipse tenha a duração aproximada de duas horas, devendo ter início pelas 18h33 e terminar pelas 20h23. A máxima ocultação do Sol deverá ter a duração inferior a meio minuto e deverá ocorrer às 19h30.Só que este fenómeno natural raro pode ter consequências graves na saúde da população se não for observado de forma segura. Por isso mesmo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) lança nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, dois guias de recomendações para a proteção da população em geral e para trabalhadores ao ar livre, lembrando que o não cumprimento das regras “aumenta a probabilidade de acidentes e contribui para o aparecimento de lesões, sobretudo ao nível da visão”, sublinhando mesmo que as crianças pequenas nuncam devem “olhar o eclipse diretamente”, mesmo com óculos adequados.A DGS alerta ainda para alguns sintomas, como “visão distorcida ou turva”, “visão com manchas/pontos negros”, “alteração da perceção das cores”, “diminuição ou perda súbita de visão” ou “dor ocular intensa”. E se alguém os identificar deve contactar a Linha SNS24.Mas o que deve fazer para uma observação segura do eclipse solar? Segundo a DGS, deve “utilizar óculos certificados”, que respeitem a norma internacional ISO 12312-2 e tenham a marcação CE. Esta “é a única maneira segura de observar um eclipse solar”, diz, porque “óculos de sol padrão, polarizados ou escuros não oferecem a necessária proteção contra a radiação solar do eclipse”. Estes óculos devem ser colocados antes de se “olhar para o Sol” e “desviar o olhar antes de os retirar”, reforçando “nunca olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada”.Nos guias de recomendações, a DGS explica que “olhar o eclipse a olho nu”, mesmo que “apenas por alguns segundos”, pode vir a registar “danos permanentes na retina (parte do olho diretamente responsável pela visão)”, devido à intensa radiação. E lembra que o mesmo pode acontecer se “olhar diretamente para o Sol através de dispositivos sem filtro específico”, como através de câmaras de smartphone, visor ótico de câmara, telescópio ou binóculos sem filtros solares especializados ou até através de “radiografias, vidros negros, lentes ou outros materiais/objetos, como filtros solares”. Nada disto “é suficiente para evitar danos na retina durante o eclipse solar, por serem incapazes de filtrar toda a radiação nociva para os olhos”.Em relação às crianças, a DGS alerta para que não se exponha “bebés e crianças pequenas à observação direta do eclipse”, mesmo usando os óculos para o efeito. Mesmo que “uma criança utilize óculos certificados para eclipse deve estar sempre sob vigilância de um adulto, que confirme que os óculos permanecem corretamente colocados durante toda a observação”. Ou seja, “sempre que possível, privilegie formas indiretas e seguras de observar o eclipse, como transmissões em direto ou projeções da imagem do Sol”.A DGS recorda que basta “uma exposição de segundos durante o eclipse total do sol” para se poder ficar com danos graves na visão. .Ciência Viva abre reservas para óculos gratuitos do eclipse e deixa alerta sobre telemóveis.P&R. Eclipse total de 12 de agosto: por que é tão relevante este regresso das trevas a Portugal.Onde e como se pode ver o eclipse total do Sol em Portugal