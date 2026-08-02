P&R. Eclipse total de 12 de agosto: por que é tão relevante este regresso das trevas a Portugal

O que é, afinal, um eclipse solar total?É um alinhamento astronómico de extrema precisão. A Lua coloca-se entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a sua luz. O dia transforma-se em noite por breves instantes.Por que é que este eclipse é tão relevante para Portugal?É um evento geracional. A totalidade não é observável em solo de Portugal Continental desde 17 de abril de 1912, o que o torna um marco histórico absoluto.É seguro olhar diretamente para o fenómeno?Nunca olhe diretamente para o Sol sem proteção, sob risco de danos oculares irreversíveis, porque a radiação continua suficientemente intensa para provocar queimaduras na retina sem causar dor imediata. Deve sempre usar óculos de eclipse certificados durante todas as fases parciais. Retire-os apenas durante os breves segundos da totalidade estrita, e apenas se estiver na zona de Bragança.Onde se poderá assistir à totalidade?A faixa de totalidade em Portugal é muito restrita, concentrando-se no extremo nordeste, no Parque Natural de Montesinho e arredores de Bragança. Nesses locais, a escuridão total durará cerca de 26 segundos.Como será a experiência no resto do País?Fora do nordeste, o eclipse será parcial. No Porto, a ocultação chegará aos 98%; em Lisboa e no Centro, superará os 90%. No Algarve, a redução de luz será notória, criando um crepúsculo invulgar, mas o Sol nunca desaparecerá totalmente..O que torna este eclipse de 2026 especial é a capacidade de cruzar dados terrestres com observatórios espaciais modernos em tempo real, permitindo estudar a dinâmica do campo magnético solar com uma precisão sem precedentes.. A que horas começa e termina o fenómeno?A fase parcial começa entre as 18h30 e as 18h37. O ponto máximo ocorre por volta das 19h30 e o fenómeno termina pouco antes das 20h30, coincidindo com o pôr do Sol.O que pode a ciência retirar deste eclipse?É uma oportunidade rara para estudar a coroa solar – a atmosfera externa do Sol – sem o brilho intenso do disco solar. Os cientistas aproveitam este momento para medir a temperatura, a estrutura e a dinâmica desta região da atmosfera solar, que é extremamente difícil de observar em detalhe noutras condições.Mas essa medição já não foi feita antes? O que trará agora de novo?Embora a ciência solar tenha evoluído drasticamente, cada eclipse oferece um snapshot único. Hoje, dispomos de tecnologia de imagem de ultra-alta resolução e sensores que não existiam há décadas. O que torna este eclipse de 2026 especial é a capacidade de cruzar dados terrestres com observatórios espaciais modernos em tempo real, permitindo estudar a dinâmica do campo magnético solar com uma precisão sem precedentes. Não é apenas observar a coroa; é validar modelos preditivos complexos sobre o clima espacial que afetam as nossas redes de comunicações e satélites.O comportamento dos animais altera-se durante a totalidade do eclipse?Sim. A súbita queda de luminosidade provoca uma autêntica “falsa noite”. É comum observar aves a recolherem-se aos ninhos, um silêncio repentino na natureza e até a ativação de animais noturnos. É um momento de desorientação biológica que sublinha a profunda ligação entre a vida na Terra e o ciclo solar.Quando será o próximo eclipse solar total visível em Portugal?Não há previsão de outro eclipse solar total visível em Portugal continental nas próximas décadas. Embora ocorram eclipses totais em diferentes partes do mundo aproximadamente a cada 18 meses, a faixa de totalidade raramente passa pelo mesmo país, tornando o fenómeno de 2026 especialmente excecional.