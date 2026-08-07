Dos maus presságios às grávidas: os mitos sobre os eclipses explicados pela ciência

O eclipse solar total previsto para 12 de agosto (e que poderá ser visto em Portugal) volta a colocar os olhos no céu com curiosidade, mas também faz regressar velhas crenças. Há quem defenda que as grávidas não devem sair de casa, que os alimentos se estragam ou que o fenómeno anuncia catástrofes. Mas, o que há de verdade nestas ideias? O DN reuniu alguns dos mitos mais comuns e foi verificar o que dizem as instituições científicas.As grávidas não devem sair de casa durante um eclipse? É falsoEsta crença existe em várias culturas, mas não existe qualquer evidência científica de que um eclipse afete a gravidez ou o desenvolvimento do feto. A Agência Espacial Europeia (ESA) explica que um eclipse não altera a radiação emitida pelo Sol nem produz efeitos físicos diferentes dos de qualquer outro dia. Por isso, grávidas pode sim sair de casa sem riscos no dia 12.Olhar para o eclipse pode causar cegueira? VerdadeA observação direta do Sol no elipse sem filtros certificados pode provocar lesões permanentes na retina. A Direção Geral de Saúde (DGS) já veio alertar para este risco. Deve-se “utilizar óculos certificados”, que respeitem a norma internacional ISO 12312-2 e tenham a marcação CE. Esta “é a única maneira segura de observar um eclipse solar”, porque “óculos de sol padrão, polarizados ou escuros não oferecem a necessária proteção contra a radiação solar do eclipse”. Estes óculos devem ser colocados antes de se “olhar para o Sol” e “desviar o olhar antes de os retirar”, reforçando “nunca olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada”.Um eclipse provoca sismos ou erupções vulcânicas? É falsoOs eclipses não alteram a atividade geológica da Terra. Embora durante um eclipse solar a Lua se alinhe entre a Terra e o Sol, esse alinhamento faz parte da dinâmica normal do Sistema Solar e ocorre de forma previsível. A Agência Espacial Europeia (ESA) explica que os eclipses resultam apenas da posição relativa destes três corpos celestes e não há qualquer evidência de que provoquem terramotos, erupções vulcânicas ou outros fenómenos geológicos diretamente relacionados com o eclipse.Os alimentos estragam-se durante um eclipse? É falsoOs eclipses não afetam a conservação nem a segurança dos alimentos. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), a segurança alimentar assenta em fatores científicos relacionados com a produção, conservação e manipulação dos alimentos, não existindo qualquer evidência de que fenómenos astronómicos influenciem esses processos. A ideia de que os alimentos se estragam durante um eclipse é uma crença popular sem base científica.A temperatura diminui durante um eclipse? VerdadeDurante um eclipse solar, a diminuição temporária da radiação solar pode provocar uma descida da temperatura à superfície e pequenas alterações nas condições atmosféricas locais, como a velocidade e a direção do vento. A intensidade destes efeitos varia consoante fatores como a cobertura do eclipse, a nebulosidade e as condições meteorológicas de cada região. O fenómeno tem sido observado e estudado em vários eclipses e é reconhecido pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) como uma consequência da redução temporária da energia solar que atinge a Terra.Um eclipse é um mau presságio? FalsoAo longo da história, muitas civilizações interpretaram os eclipses como sinais divinos ou prenúncios de desastres. Na China antiga, acreditava-se que um dragão devorava o Sol. Em algumas culturas da Índia, o fenómeno era atribuído ao demónio Rahu, enquanto entre povos mesoamericanos podia ser interpretado como um sinal de desequilíbrio cósmico.Segundo o Royal Observatory Greenwich, estas explicações refletem a tentativa das sociedades antigas de compreender um fenómeno raro numa época em que ainda não existia conhecimento astronómico para o explicar. Hoje, a astronomia consegue prever estes fenómenos com elevada precisão, demonstrando que se tratam apenas do alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra..DGS diz que crianças pequenas “nunca devem olhar diretamente para o sol”, mesmo com óculos para eclipse.P&R. Eclipse total de 12 de agosto: por que é tão relevante este regresso das trevas a Portugal