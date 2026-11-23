A Polícia Marítima apreendeu esta segunda-feira, 23 de novembro, cerca de 4500 litros de combustível, "distribuídos por 181 jerricãs", na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo.

A apreensão foi levada a cabo pelo Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, após o alerta de um popular, recebido pelas 08h43, a informar as autoridades para a presença de vários jerricãs no areal.

"À chegada ao local, o material abandonado no areal e no espelho de água da praia foi recolhido e apreendido pela Policia Marítima, com a colaboração da GNR", explica, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional.

É ainda referido que os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, enquanto prosseguem as "diligências para apurar a proveniência do combustível e eventual ligação a redes de suporte e logística para o narcotráfico em ambiente marítimo".​