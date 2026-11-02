12 detidos e cerca de cinco mil litros de combustível apreendido junto a praia de São Rafael

“Confirmou-se a descarga de contentores portáteis (jerricãs) de combustível, presumivelmente com vista ao transbordo para uma embarcação, tendo os militares conseguido impedir esta atividade e apreender uma elevada quantidade de combustível para o apoio logístico do tráfico de droga por via marítima”, diz um comunicado da GNR, especificando que foram apreendidos 196 jerricãs de combustível, com cerca de 25 litros cada um, o que perfaz cerca de 4900 litros de combustível.

“Além da apreensão do combustível foi ainda possível detetar vários indivíduos suspeitos de participação na atividade criminosa que, apesar de terem tentado a fuga, foram de imediato interceptados”, acrescenta o comunicado. Desta ação do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão - que contou com o apoio de militares do Comando Territorial de Faro - resultou a detenção de 11 homens de nacionalidade estrangeira, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos e a identificação de um menor, também estrangeiro, com 15 anos.

Além disso, foram apreendidas duas viaturas ligeiras, sendo que uma delas, de mercadorias, tinha matrícula falsa, e uma de passageiros; e sete telemóveis.