GNR apreende 8 mil litros de gasolina transportada irregularmente em camião na A2

A GNR intercetou um camião que transportava 8000 litros de gasolina de forma irregular na A2, durante uma ação de policiamento rodoviário realizada na noite de terça-feira, 13 de outubro.

De acordo com um comunicado da GNR, o camião transportava 320 jerricans, com 25 litros de capacidade cada, sem observância das regras aplicáveis ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas (ADR). Foi detetado numa ação de policiamento realizada na área de Serviço de Alcácer do Sal, no sentido Sul/Norte, pleas 21h50, na qual foi ainda constituído como arguido um homem de 24 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Este indivíduo ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público competente para prosseguimento das diligências processuais.

No âmbito das diligências policiais, levadas a cabo pela Unidade Nacional de Trânsito (UNT) e pelo Destacamento de Trânsito de Setúbal, além de terem sido apreendidos o combustível e o camião, foi ainda intercetado e fiscalizado um veículo ligeiro relacionado com a ocorrência, tendo sido identificado o respetivo condutor, um homem de 32 anos.

Da fiscalização resultou ainda a elaboração de 17 autos de notícia por contraordenação no âmbito do transporte rodoviário de mercadorias perigosas (ADR) e de um auto de notícia por contraordenação relativo à introdução irregular no consumo.

A GNR alerta que o transporte de uma quantidade desta dimensão de gasolina sem cumprimento das condições técnicas e de segurança previstas representa um risco significativo para o condutor e demais ocupantes dos veículos envolvidos, mas também para todos os outros utentes da via.