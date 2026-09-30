Tráfico de droga. Dez detidos, embarcações e viatura apreendidas nas imediações de Tavira e da Fuzeta

Dez homens foram detidos e duas embarcações e uma viatura foram apreendidas nas imediações de Tavira e da Fuzeta, nos concelhos de Tavira e Olhão, durante a madrugada desta quarta-feira, 30 de setembro, pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão.

A ação de vigilância e controlo costeiro foi "desencadeada na sequência da deteção de embarcações de alta velocidade (EAV) pelo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC)", tendo sido "empenhados meios terrestres, marítimos e aéreos para acompanhar os seus movimentos e prevenir a prática de ilícitos criminais".

"No decorrer da ação, foram confirmados movimentos suspeitos nas imediações de Tavira e da Fuzeta, percebendo-se que se trataria do apoio logístico do tráfico de droga por via marítima", explica uma nota enviada às redações.

Em Tavira deu-se a detenção de oito homens de nacionalidade estrangeira e idades entre os 19 e os 30 anos, enquanto na Fuzeta foram detidos dois portugueses com 43 e 46 anos.

Uma das embarcações apreendidas é uma de pesca, enquanto a outra é inflável a motor, enquanto a viatura apreendida é ligeira de passageiros.

Esta ação contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro.