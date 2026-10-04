GNR apreende mais duas embarcações e quase 3800 litros de combustível na costa algarvia

Duas operações realizadas na costa algarvia levaram à apreensão de quase 3800 litros de combustível, duas embarcações e outro material, revelou este domingo (4 de outubro) a GNR, numa altura em que tem intensificado a vigilância sobre movimentos suspeitos na costa algarvia. Quatro homens estrangeiros com idade entre os 18 e 21 anos foram constituídos arguidos.

Na praia dos Aveiros, em Albufeira, a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) apreendeu na madrugada de sábado cerca de 3400 litros de combustível, acondicionados em 136 jerricãs, e uma pequena embarcação pneumática equipada com motor.

Os militares tinham sido alertados para “movimentos suspeitos” nas imediações da Praia de Santa Eulália. Foram mobilizados meios terrestres e marítimos e, apesar de algumas pessoas se terem colocado em fuga, a operação permitiu identificar quatro homens, todos de nacionalidade estrangeira, com idades entre os 18 e os 21 anos. Os quatro foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência. A operação contou ainda com o reforço do Comando Territorial de Faro e o apoio da Polícia Marítima.

Na mesma madrugada, mas mais a oeste, a GNR detetou junto ao Portinho de Pesca da Arrifana, em Aljezur, uma embarcação de alta velocidade e uma embarcação pneumática com motor. Segundo a Guarda, as duas estavam a “transferir diversos volumes entre si”.

Foram apreendidos uma embarcação pneumática, um motor e 18 jerricãs com cerca de 350 litros de combustível. Havia ainda 11 sacos de mantimentos e três bombas manuais para o enchimento de embarcações insufláveis.

As duas operações somam-se à sucessão de apreensões realizadas nas últimas semanas ao longo da costa algarvia, ações que a GNR tem enquadrado no combate à criminalidade transfronteiriça e às atividades ilícitas associadas à utilização da via marítima, designadamente redes suspeitas de apoio ao tráfico de droga por mar.