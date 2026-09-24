14 pessoas identificadas e duas embarcações apreendidas em praia de Alvor

Catorze pessoas foram interectadas na madrugada desta quinta-feira, 24 de setembro, numa praia de Alvor. A GNR confirma que estes indivíduos foram dentificados, sendo que oito se encontram indocumentados, estando ainda a decorrer diligências para apurar as circunstâncias da ocorrência e a definição do enquadramento processual dos cidadãos envolvidos.

De acordo com um comunicado da GNR, pelas 03h51 desta quinta-feira, 24 de setembro, foi detetada uma embarcação de alta velocidade por um posto de observação, tendo sido desencadeadas diligências policiais para acompanhar a situação.

As autoridades conseguiram confirmar que estava a a decorrer uma operação de trensfega de combustível para essa embarcação.

Na sequência da operação policial que foi montada, foi possível apreender duas embarcações e um veículo ligeiro de mercadorias, no interior do qual se encontravam 137 jerricãs contendo combustível, numa quantidade estimada em várias centenas de litros.

A GNR confirma que foram identificados 14 indivídos, todos estrangeiros, estando a desenvolver diligências para confirmar as respetivas identidades. De acordo com o JN, os detidos são 12 espanhóis, um marroquino e um francês.