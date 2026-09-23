GNR deteta oito espanhóis e dois marroquinos após alerta de desembarque em Aljezur

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou dez estrangeiros numa praia na zona de Aljezur, no Algarve, após receber um alerta de um pescador sobre a possível ocorrência de um desembarque através de uma embarcação de alta velocidade. O caso aconteceu nesta madrugada, 23 de setembro.

De acordo com comunicado da GNR, oito são de nacionalidade espanhola e dois marroquinos. A GNR recebeu a informação do pescador que deu conta da chegada de "vários indivíduos" numa embarcação.

Na sequência do alerta, as autoridades realizaram buscas em terra e mar. "Foram de imediato mobilizados para o local meios da GNR das componentes territorial e de controlo costeiro, bem como da estrutura de investigação criminal, tendo sido desenvolvidas diversas diligências policiais", destaca a GNR.

Nestas diligências, foi confirmada a presença de dez cidadãos estrangeiros. Todos foram conduzidos ao Posto Territorial de Aljezur, a fim de serem identificados. Além destes, foram identificados "mais dois cidadãos de nacionalidade espanhola que circulavam numa viatura de matrícula estrangeira e que se suspeita de ter alguma ligação ao grupo anteriormente referido".

A GNR confirma que "todos os cidadãos espanhóis foram constituídos arguidos". Estão ainda a "ser desenvolvidos procedimentos no sentido de clarificar a situação dos dois cidadãos marroquinos em território nacional, uma vez que se encontravam indocumentados".

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