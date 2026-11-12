Apreendidas duas embarcações e mais de mil litros de combustível em Alcoutim. Duas pessoas constituídas arguidas

Duas embarcações de alta velocidade (EAV), 56 jerricãs com cerca de 1120 litros combustível e equipamento eletrónico foram apreendidos pela GNR na Ribeira do Vascão, no concelho de Alcoutim, no Algarve, informou esta quinta-feira, 12 de novembro, esta força de segurança.

Nesta operação da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, dois homens, de 26 e 55 anos e de "nacionalidade estrangeira", foram constituídos arguidos.

A apreensão ocorreu na quarta-feira, quando as autoridades, no âmbito de uma ação de vigilância e controlo costeiro, detetaram "duas embarcações de alta velocidade suspeitas no Rio Guadiana".

Explica a GNR, em comunicado, que "foi montado um dispositivo composto por meios terrestres, marítimos e aéreos" para acompanhar as movimentações das embarcações "e prevenir a prática de ilícitos criminais, nomeadamente o tráfico de estupefacientes por via marítima".

As duas embarcações deslocaram-se para a Ribeira do Vascão para tentarem fugir às autoridades, mas os militares da GNR acabaram por proceder à abordagem por via marítima.

A operação resultou na apreensão das duas embarcações, de 56 jerricãs de combustível, com um "total aproximado de 1120 litros", três telemóveis satélite, um GPS portátil, uma câmara CCTV e um computador portátil.

Segundo a GNR, a "elevada quantidade de combustível" apreendida seria "presumivelmente destinada ao apoio logístico de atividades relacionadas com o tráfico de estupefacientes".

Indica ainda esta força de segurança que a operação contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro.

Na nota, a GNR garante que "mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, reforçando o dispositivo operacional com vista à prevenção e ao combate da criminalidade transfronteiriça, nomeadamente o tráfico de estupefacientes e outras atividades ilícitas associadas à utilização da via marítima".

