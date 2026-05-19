Ameaça de motim de reclusos no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Cerca de 30 detidos detidos da ala E do Estabelecimento Prisional de Lisboa revoltaram-se esta terça-feira, 19 de maio, por se ver obrigados a regressar às celas depois do pequeno-almoço devido à greve dos guardas prisionais, segundo a SIC Notícias.Os guardas prisionais estão em greve, o que obriga os reclusos a recolherem às celas após o pequeno-almoço e o almoço. Uma situação que, segundo a estação de televisão, tem gerado protestos diários.A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, citada pelo Jornal de Notícias, diz que "não resultaram ferimentos nem em reclusos nem em elementos do corpo da guarda prisional", e garante que a ocorrência "foi rapidamente resolvida pelos elementos da vigilância do estabelecimento".Segundo a SIC Notícias, um guarda ficou ferido e foi necessário recorrer ao Grupo de Intervenção e Segurança Prisional para travar o protesto.A DGRSP avança que os reclusos envolvidos "serão objeto dos competentes procedimentos disciplinares". .Reclusos ameaçam: “Se nada mudar vai haver greve de fome no EPL. Não dá para continuar assim” (com vídeo)\n.Prisões. “O mais importante é isto ser exposto. Porque o que se passa aqui é desumano”