Reclusos na zona comum de uma das alas do EPL.
Reclusos na zona comum de uma das alas do EPL.FOTO: DR
Sociedade

Reclusos ameaçam: “Se nada mudar vai haver greve de fome no EPL. Não dá para continuar assim” (com vídeo)

Reclusos estão decididos a denunciar o que se passa na prisão que já valeu várias condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Conseguiram esta segunda-feira uma reunião com a direção, mas prognosticaram: “Temos quase a certeza de que não vai mudar nada”.
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