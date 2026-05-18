Cela do EPL, maio de 2026.
Cela do EPL, maio de 2026. FOTO: DR
Sociedade

Prisões. “O mais importante é isto ser exposto. Porque o que se passa aqui é desumano”

Desde que em 2019 foi pela primeira vez condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por causa das prisões, Portugal tem de apresentar planos para as melhorar. Mas medidas comunicadas, que serão avaliadas em junho pelo Conselho da Europa, não estão a ser concretizadas.
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