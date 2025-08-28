Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
São estudantes de várias partes do mundo. Foto de arquivo, do ano de 2020, em Guimarães
Sociedade

Alunos estrangeiros nas escolas aumentam 12%. São mais 17 mil num ano

Quase um em cada seis alunos em Portugal é estrangeiro. Os dados deste ano ainda não estão consolidados, mas a tendência é de aumento no início de 2026, depois de acabar o ano letivo noutros países, como o Brasil, explica a Confederação Nacional das Associação de Pais.
