A acampada do Rossio na madrugada de 1 de novembro, antes da carga policial que às 4H30 da manhã a varreu. Manifestantes convocaram nova manifestação para esta terça às 19H30.
A acampada do Rossio na madrugada de 1 de novembro, antes da carga policial que às 4H30 da manhã a varreu. Manifestantes convocaram nova manifestação para esta terça às 19H30.Gerardo Santos
Sociedade

Acampada Rossio. Juíza que proferiu decisão terá de decidir se recurso do Ministério Público a suspende

Cabe à juíza do Tribunal Administrativo de Lisboa, autora da decisão objeto de recurso do Ministério Público para o Tribunal Constitucional, fixar qual o efeito do recurso - se suspende ou não a decisão. Para a constitucionalista Teresa Violante, fixar efeito suspensivo num processo urgente com as características deste viola a Constituição.
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"Um recurso de fiscalização da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, que é obrigatório quando, como sucedeu neste caso, um tribunal considera uma norma inconstitucional, não pode transformar, por via do efeito suspensivo, um processo urgente num processo não urgente. Isso corresponde a violar diretamente o comando constitucional que obriga à existência de processos urgentes que permitem aos tribunais actuar para a proteção de direitos, liberdades e garantias."

Quem o diz é a constitucionalista Teresa Violante, que assume o seu espanto por o recurso do Ministério Público que suscita a intervenção do Tribunal Constitucional (TC) em relação à decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa quanto ao pedido de intimação da manifestante Renata Cambra, considerar que, até o TC decidir, o efeito da sentença, no que respeita à declaração de inconstitucionalidade do limite horário de 00H30 para as manifestações, é suspenso.

Segundo Violante, o MP invoca o artigo 78º ("Efeitos do regime de subida"), número quatro, da Lei do Tribunal Constitucional ("o recurso tem efeito suspensivo e sobe nos próprios autos"), quando deveria estar em causa o número dois do mesmo artigo: "O recurso interposto de decisão da qual coubesse recurso ordinário, não interposto ou declarado extinto, tem os efeitos e o regime de subida deste recurso."

Adverte, porém: "É à juíza que tem o processo que cabe admitir o recurso do MP, e fixar-lhe o efeito." Ou seja, será a magistrada Ana de Campos que terá de optar entre a interpretação constante no recurso do MP e aquela que Leonor Caldeira, a advogada de Renata Cambra, anunciou já ir apresentar em requerimento ao tribunal: que a subida ao TC tenha efeito "meramente devolutivo".

A acampada do Rossio na madrugada de 1 de novembro, antes da carga policial que às 4H30 da manhã a varreu. Manifestantes convocaram nova manifestação para esta terça às 19H30.
PGR recorre de decisão que permite tenda no Rossio de madrugada. Acampada contesta efeito suspensivo

Incontroverso é, frisa Teresa Violante, que suspender a decisão até que o TC delibere - mesmo que se tratasse apenas de deliberar sobre o efeito, devolutivo ou suspensivo, do recurso - a esvazia de qualquer efeito útil, já que aquele tribunal nunca poderá proferir um acórdão sobre o assunto no prazo fixado pelo Tribunal Administrativo para o exercício do direito de manifestação, sem limites horários, de Renata Cambra (até 24 de novembro).

E a constitucionalista comenta: "Acho que o MP não está a interpretar bem a lei, não pensou bem. Escapou-lhe o enquadramento correto da questão. A intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias foi criada para cumprir uma injunção resultante de uma revisão constitucional que obriga a lei a ter processos urgentes para tutela desses mesmos direitos, liberdades e garantias, suprindo a inexistência de um recurso de amparo [que seria um recurso direto dos cidadãos ao TC]."

Em causa está o artigo 20º, número cinco, da Constituição, no qual se lê: "Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efetiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos."

E a constitucionalista vinca que a própria decisão do Tribunal Administrativo releva a natureza urgente da ação. De facto, a sentença diz: "A natureza urgente do presente meio processual visa assegurar uma tutela jurisdicional efetiva e em tempo útil dos direitos fundamentais invocados (...), sendo a intimação um instrumento de tutela concreta, destinado a prevenir ou fazer cessar lesões actuais ou iminentes de direitos, liberdades e garantias (...)."

"Decisão diferente é abrir caminho a condenação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos"

Por outro lado, Teresa Violante nota que a decisão do Tribunal Administrativo cita abundantemente a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) sobre a matéria em análise, nomeadamente sobre os limites horários ao direito de reunião e manifestação, os quais o tribunal de Estrasburgo considera poderem ser legítimos mas não deverem ser aplicados "automaticamente e de modo absoluto" - exatamente o que diz a decisão do Tribunal Administrativo.

"É muito difícil que o Tribunal Constitucional venha a adotar uma interpretação diferente daquela que está na decisão. Porque se o fizerem [os juízes do TC] estão a abrir caminho para que o Estado Português seja condenado pelo TEDH", diz a constitucionalista. "Caso ante uma redação do artigo 45º da Constituição ["Direito de reunião e manifestação"] que literalmente não autoriza esse grau de proteção menor, e fazendo tábua rasa de um princípio que é unânime no direito constitucional multi-nível, que é que em caso de divergência entre parâmetros de proteção, o nacional e o europeu, se aplica o nível de proteção mais favorável, o TC adoptasse um cânone de proteção do direito de manifestação inferior ao cânone do TEDH, não há grande espaço para dúvidas de que essa condenação ocorreria."

Recorde-se que o Tribunal Administrativo de Lisboa considerou, esta segunda-feira, que o limite das 00:30 para manifestações ou reuniões em lugar público, decretado pela lei de 1974, não pode ser visto, à luz da Constituição da República, que é posterior à lei em causa, e da jurisprudência do TEDH, como "absoluto e automático", autorizando Renata Cambra a permanecer de madrugada no Rossio, em Lisboa, com uma tenda, até 24 de novembro, quando é votado o Orçamento do Estado, e respeitando o Mercado de Natal previsto para a praça do Rossio.

Embora abstendo-se de analisar a legalidade das intervenções policiais, duas das quais (as mais gravosas, a 25 de outubro e a 1 de novembro), de resto, ocorreram após ter sido dada entrada do pedido, a 20 de outubro, o tribunal lembra que o direito de manifestação está protegido pela Constituição de 1976, sustentando que "uma proibição geral aplicável a toda e qualquer manifestação após as 00:30", sem atender às características desta, "dificilmente satisfaz as exigências do princípio de proporcionalidade".

Em reação à decisão do tribunal, o ministério da Administração Interna considerou, em comunicado, que esta só se aplica a Renata Cambra, mas a PSP, em conferência de imprensa, veio a admitir a presença de mais de uma tenda no Rossio, falando de "um número simbólico", embora sem esclarecer o que seria tal número. Também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse que "as decisões dos tribunais são para cumprir."

De acordo com a interpretação de Leonor Caldeira, o recurso do MP só se aplica à dúvida constitucional sobre a limitação horária das manifestações, pelo que o resto da decisão do Tribunal Administrativo - considerar que as tendas não são "campismo selvagem" mas uma forma de protesto abrangida pelo direito de manifestação e que a PSP tem mesmo, como Renata Cambra e outros manifestantes já tinham, sem sucesso, exigido, de entregar um auto fundamentado caso decida intervir (ou seja, dispersar pela força os manifestantes e retirar as tendas) - se mantém.

Esta terça-feira está convocada, a partir das 19H30, mais uma manifestação no Rossio.

A acampada do Rossio na madrugada de 1 de novembro, antes da carga policial que às 4H30 da manhã a varreu. Manifestantes convocaram nova manifestação para esta terça às 19H30.
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