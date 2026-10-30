Acampada pela habitação. PSP afinal admite drones no Rossio "devidamente autorizados"

Na véspera de mais uma manifestação pela habitação, agendada para este sábado, em Lisboa, a PSP afirmou esta sexta-feira, 30 de outubro, que os drones "devidamente autorizados, nomeadamente os solicitados pelos órgãos de comunicação social" serão permitidos para acompanhamento do protesto.

Fonte oficial da PSP explicou ao Observador que os meios de comunicação social poderão, afinal, utilizar drones durante o período em que decorrer a manifestação, em coordenação com as autoridades e com a autorização concedida pela Autoridade Aeronáutica Nacional.

O esclarecimento desta polícia surge depois de ter sido noticiado que a Autoridade da Aeronáutica Nacional tinha decidido proibir drones na zona do Rossio, em Lisboa, invocando "razões de segurança".

Mas afinal, os meios de comunicação social poderão recorrer a drones para registar os protestos deste sábado.

A PSP confirmou posteriormente que ela própria pediu à Autoridade Aeronáutica Nacional para limitar o uso de drones no Rossio. "O pedido apresentado pela PSP à Autoridade Aeronáutica Nacional se enquadra exclusivamente nas necessidades de segurança associadas à operação policial, tendo como principal objetivo assegurar a coordenação dos voos de aeronaves não tripuladas (drones) na área em causa, prevenindo eventuais incidentes resultantes da sua utilização simultânea e não coordenada”, justifica esta polícia.

"Nunca foi intenção da PSP limitar ou impedir o exercício da atividade dos órgãos de comunicação social, designadamente no que respeita à utilização de drones para efeitos de cobertura jornalística do evento”, esclarece a PSP, em comunicado.

É ainda referido na nota que a polícia “já procedeu aos esclarecimentos necessários junto da Autoridade Aeronáutica Nacional, reforçando que a finalidade desta medida é assegurar uma utilização coordenada e controlada do espaço aéreo, evitando a utilização indiscriminada destes equipamentos por outros operadores”.

Segundo a polícia, “esta medida visa exclusivamente salvaguardar as condições de segurança da operação policial, não colocando em causa o direito à informação nem o normal exercício da atividade dos órgãos de comunicação social”.

Está previsto que a manifestação pela habitação levada a cabo pela acampada de Lisboa sob o mote "Não temos casas, ficam as tendas". tenha início às 16h00 no Largo de Camões, seguindo depois em direção ao Rossio, onde será feita uma concentração e onde deverão ser novamente montadas tendas.

"Este sábado, voltamos a marchar pelas ruas de Lisboa. À chegada ao Rossio, voltamos a montar as tendas e a passar a noite na praça. Não nos tiram das ruas. Não nos tiram a vontade de lutar. Traz a tua tenda, traz quem está ao teu lado. Se não tens tenda, vem na mesma!", afirma a organização, em comunicado divulgado nas redes sociais.