Acampada do Porto aprova encontro com Seguro e exige-lhe a demissão de Luís Neves

A Acampada do Porto pela habitação aprovou hoje a participação num encontro, no Palácio de Belém, com o Presidente da República, e vai pedir a António José Seguro que exija a demissão do Ministro da Administração Interna, Luís Neves.

A proposta foi aprovada por maioria na assembleia popular que decorre desde cerca das 19:40, na Praça D. João I, no Porto, tal como tem sucedido desde 10 de outubro.

Além da demissão de Luís Neves, entre as reivindicações dos manifestantes estão pedidos a António José Seguro que se coloque "do lado dos manifestantes" fazendo um voto de repúdio claro sobre a violência policial, e que se coloque do lado da Constituição quanto à legislação pré-constitucional utilizada pela PSP para reprimir as manifestações pela habitação após as 00:30.

Os manifestantes da Acampada do Porto, representados por um comité a definir, pretendem ainda levar a Belém um conjunto de nove propostas relativas a políticas de habitação, tendo sido hoje votados alguns aditamentos às propostas anteriores.