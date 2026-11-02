Rebentamento de petardos no Rossio e homem refugiado em restaurante. Detidos nas acampadas presentes a tribunal

Durante a última noite, a praça do Rossio, em Lisboa, continuou a ser palco dos protestos pelo direito à habitação, tendo sido marcada pelo rebentamento de petardos junto ao Teatro D. Maria II.

Um homem, considerado o alegado autor do rebentamento de petardos, foi perseguido por um grupo de manifestantes, tendo-se refugiado na loja do McDonalds do Rossio, que teve de encerrar as portas, deixando clientes retidos no local, relatou o Observador.

A PSP acabou, mais tarde, por identificar o indivíduo. Fonte oficial da polícia disse à Lusa que o homem de 41 "informou que fugiu porque foi perseguido pelos manifestantes que diziam que era polícia infiltrado", acusação desmentida também pela mesma fonte.

A advogada Joana Marques Brás, uma das representantes legais da acampada de Lisboa, afirmou que o suspeito não participava nos protestos.

Testemunhas relataram que o homem acendeu um petardo que descartou num caixote do lixo, onde o engenho acabou por rebentar, tendo-se afastado do local calmamente, sendo então interpelado por alguns manifestantes. "Infiltrado”, ouviu-se quando dezenas perseguiram o suspeito.

Relata a Lusa que ainda antes das 00h00, as equipas da acampada responsáveis pela segurança apelaram à concentração dos manifestantes na praça do Rossio, para desocupar a zona das esplanadas e evitar uma eventual intervenção das forças de segurança.

O suspeito ainda estava no interior do estabelecimento comercial pelas 01h00, numa altura em que permaneciam no Rossio apenas algumas dezenas de pessoas.

Na praça D. João I, no Porto, os manifestantes montaram tendas, mas começaram a desmobilizar durante a madrugada.