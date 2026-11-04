PSP dará tréguas às acampadas até ao Mercado de Natal mantendo-se o risco reduzido

A Polícia de Segurança Pública (PSP) irá dar tréguas nas acampadas de Lisboa e Porto se o risco se mantiver reduzido, avança a TVI/CNN Portugal.

Segundo a estação, a avaliação de risco da PSP face às manifestações pela habitação alterou-se nos últimos dias, sobretudo devido à saída de elementos estrangeiros cujo extremismo era considerado o maior foco de instabilidade.

Essa trégua deverá durar até ao Mercado de Natal em Lisboa, que vai ser instalado no Rossio entre o final desta semana e o início da próxima. Nessa altura, os protestos terão de abandonar aquele local e procurar outra praça.

Por enquanto os líderes do movimento estão irredutíveis mas, caso não acatem as ordens, a polícia poderá voltar a intervir.

Recorde-se que o Tribunal Administrativo decretou que, "caso se revele materialmente inviável a coexistência da manifestação e do Mercado de Natal no exato local inicialmente pretendido pela Requerente, deverá ser disponibilizada localização alternativa próxima ou contígua, apta a preservar a visibilidade, eficácia comunicativa e significado simbólico do protesto, sem afetação do conteúdo essencial do direito de manifestação".

A acampada de Lisboa admite desmontar as tendas caso a chuva prevista para os próximos dias impossibilite pernoitar no Rossio, mas as assembleias populares serão para manter, mesmo que o estado do tempo seja desfavorável, estando a ser estudados opções de locais abrigados.