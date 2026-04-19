Lula da Silva e Luís Montenegro durante a reunião do G20, no Rio de Janeiro.
Lula da Silva e Luís Montenegro durante a reunião do G20, no Rio de Janeiro.DR
Política

Visita de Lula da Silva. Mexidas nas leis, xenofobia e atrasos da AIMA preocupam comunidade brasileira

O DN/DN Brasil apurou que não houve discussão de agenda bilateral, porque a visita é curta, mas presidente brasileiro está atento aos temas da diáspora, em especial mudanças nas leis.
Amanda Lima
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