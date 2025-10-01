Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Márcia Loureiro é a secretária de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos.
Brasil adicionou oficialmente tema da xenofobia na agenda bilateral com Portugal

Em entrevista exclusiva ao DN/DN Brasil, a embaixadora Márcia Loureiro, que veio de Brasília para a reunião, destacou que este tema foi o mais relevante do encontro da subcomissão de Assuntos Consulares e Circulação de Pessoas, realizada em Lisboa nesta terça-feira.
Imigração
Xenofobia
diplomacia
edição impressa
Brasileiros em Portugal
