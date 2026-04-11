Registo dos confrontos de grupos de extrema-direita no 25 de Abril de 2025.
Registo dos confrontos de grupos de extrema-direita no 25 de Abril de 2025.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Polarização e redes sociais explicam aumento dos crimes de ódio

Em 2025 foram 449 participações por discriminação e incitamento ao ódio e à violência, um aumento de 6,7%. “O crescimento das denúncias poderá resultar, sobretudo, de fatores que tornam estes comportamentos mais visíveis e identificáveis”, explica especialista ao DN.
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